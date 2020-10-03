رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

علق "سيريل رامافوزا"، رئيس جنوب أفريقيا، على تعيين مواطنه "بيتسو موسيماني"، في مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفًا لـ السويسري رينية فايلر.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "Independent online" الجنوب أفريقية، قال الرئيس "بالتأكيد سنفتقد موسيماني لأنه قوة تدريبية في كرة القدم بجنوب أفريقيا، ولكن انتقاله إلي النادي الأهلي المصري يعزز العلاقات بين البلدين".
وأضاف "القارة السمراء تمتلك العديد من المواهب، وأتمني التوفيق لـ موسيماني مع فريقه الجديد ليرفع اسم قارتنا عاليا مع نادٍ تفتخر القارة بنجاحاته".
لعب "موسيماني"، العديد من الأندية أبرزها لجومو كوزموس، وماميلودي صن داونز، وأورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.
شارك موسيماني مع منتخب جنوب أفريقيا في أربع مباريات دولية فقط، وسجل هدفا واحدا وكان يلعب في مركز خط الوسط.
بدأ موسيمني مشواره التدريبي مديرا فنيا مساعدا بمنتخب جنوب أفريقيا في الفترة من 2006 - 2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول في 2010 ورحل في 2012 بعد الفشل في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.
وفي عام 2012 تولى مهمة تدريب فريق صن داونز لـ يلمع اسمه من جديد ويحقق 10 لقب ابرزهم بطولة دورى ابطال افريقيا 2016 علي حساب الزمالك .
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