رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

علق "سيريل رامافوزا"، رئيس جنوب أفريقيا، على تعيين مواطنه "بيتسو موسيماني"، في مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفًا لـ السويسري رينية فايلر.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "Independent online" الجنوب أفريقية، قال الرئيس "بالتأكيد سنفتقد موسيماني لأنه قوة تدريبية في كرة القدم بجنوب أفريقيا، ولكن انتقاله إلي النادي الأهلي المصري يعزز العلاقات بين البلدين".

وأضاف "القارة السمراء تمتلك العديد من المواهب، وأتمني التوفيق لـ موسيماني مع فريقه الجديد ليرفع اسم قارتنا عاليا مع نادٍ تفتخر القارة بنجاحاته".