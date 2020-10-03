البدري: تصريحاتي بشأن مصطفى محمد لا تعني خروجه من حسابات المنتخب

أبدى الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اندهاشه واستغرابه من محاولات البعض تناول تصريحاته الخاصة بمهاجم الزمالك مصطفى محمد إلى أمور أخرى بعيدة عن الواقع والمنطق.
وقال مدرب المنتخب إنه سبق وتحدث أكثر من مرة عن مصطفى محمد وأكد أنه لاعب خامة طيبة ومتميزة وينتظره مستقبل.
وأضاف إن تصريحاته الأخيرة بأن اللاعب في حاجة إلى تطوير وعمل وجهد ليست معناها خروجه من حسابات المنتخب وترشيحاته ضمن القائمة المنتظرة في مواجهتي توجو بل لتشجيع اللاعب ووصوله إلى أفضل حال لاسميا وأنه ما يزال في بداية مشواره ويحتاج للنصيحة حتى يطور من نفسه وهو ما نفعله معه من خلال اتصالاتنا معه.
وأكد البدري أنه إذا لم يكن اللاعب في حاجة للنصيحة والاجتهاد ليتطور مستواه فلماذا يتدرب اللاعب يوميا ليصبح أفضل، وأي لاعب يحتاج للتطور والتدريب والاجتهاد ومن يتقبل النصيحة يصبح لاعبا مميزا مستقبلا.
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