كشف الاعلامى احمد شوبير على حسابة بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " ان نادى ريال مدريد الاسبانى سوف يمر بشهر صعبا بسبب كثرة الاصابات فى الفريق . وغرد شوبير: " ‏واضح ان ريال مدريد داخل علي شهر مأساوي بعد الإصابات الكتير جدًا في الاسبوع الأخير". اقرا ايضا :

‏شوبير: الأهلي يكرم الجهاز المعاون لـ ڤايلر غدا كرم الجيل الذهبى للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد زميل جيلهم الكابتن أحمد شوبير بمناسبة تفوقه الإعلامي وكونه أحد قادة الأهلي وأهم لاعبيه التاريخيين. وأهدى قدامي اللاعبين درعا تذكارية للإعلامي أحمد شوبير وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة،كونه صاحب بصمة كبيرة في مجال الإعلام الرياضي.

جاء ذلك على هامش حفل الغذاء الذي أقامة أعضاء هذا الفريق، حيث أبدى الإعلامي أحمد شوبير، سعادته بحضور جميع هذا الجيل الذي يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانة في الوسط الرياضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد شوبير:‏ ريال مدريد في طريقه إلى شهر مأساوي.. لهذا السبب.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.