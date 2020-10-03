وسيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 65% دون ترجمتها لأهداف، بينما وصلت استحواذ كريستال بالاس إلى 35%.
وفي حال فوز تشيلسي بالمباراة، ستكون هي المرة الأولى التي ينجح خلالها البلوز في تحقيق 6 انتصارات متتالية على حساب كريستال بالاس في البريميرليج.
وبدأ تشيلسي مشواره في البريميرليج بالفوز على برايتون 3-1، ثم خسر أمام ليفربول 2-0، قبل أن يتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 الجولة الماضية.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 4 نقاط، متفوقًا عل برايتون الذي يحتل المركز الـ 13 بنقطة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.