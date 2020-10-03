التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مواجهة تشيلسي ضد كريستال بالاس، والتي تجمعع بينهما الآن على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 65% دون ترجمتها لأهداف، بينما وصلت استحواذ كريستال بالاس إلى 35%.

وفي حال فوز تشيلسي بالمباراة، ستكون هي المرة الأولى التي ينجح خلالها البلوز في تحقيق 6 انتصارات متتالية على حساب كريستال بالاس في البريميرليج.