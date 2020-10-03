صحيفة سعودية: كارتيرون يرغب في ضم فرجانى ساسي لـ التعاون

وذكرت الصحيفة السعودية، أن كارتيرون طلب من إدارة التعاون التحرك لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي.
وأضافت الصحيفة، أن فرجاني ساسي مهدد بالإيقاف لمدة 8 مباريات في مسابقة الدوري، وهو ما قد يسهل انضمامه إلى التعاون.
وتابعت الصحيفة، أن إدارة التعاون ترغب في الانتظار إلى الموسم المقبل لحين انتهاء عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بسبب الخلافات التي جرت مؤخرا بين الناديين المصري والسعودي.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ فرجاني ساسي 2 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
يذكر أن التعاون ودع دوري أبطال آسيا مؤخرا، من الدور ثمن النهائي، بعد الهزيمة أمام النصر بهدف دون رد.
وكان كارتيرون أكد في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أنه لم يطلب ضم فرجاني ساسي أو لاعب من الزمالك، خلال الفترة الحالية.
ورحل الديك الفرنسي " كارتيرون" عن الزمالك منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع القلعة البيضاء، من أجل تدريب التعاون
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