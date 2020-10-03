تغييرات في كأس كوبا سودامريكانا في 2021

تغييرات في كأس كوبا سودامريكانا في 2021قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) مساء الجمعة إنه سيطبق تغييرات جديدة في كأس كوبا سودامريكانا في 2021 تتضمن إدخال مرحلة المجموعات وزيادة عدد الأندية المشاركة إلى 56 فريقا بدلا من 44 حاليا.

وكأس كوبا سودامريكانا هو ثاني أهم بطولة للأندية على مستوى أمريكا الجنوبية بعد كأس ليبرتادوريس وهي بذلك تعادل الدوري الأوروبي للعبة الشعبية.

وحسب التعديلات الجديدة ستقام جولة من التصفيات تليها مرحلة المجموعات التي سينافس فيها 32 فريقا عبر ثماني مجموعات.

وتهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان مشاركة جميع دول اتحاد الكونميبول وهي 10 دول بفريق واحد على الأقل في مرحلة المجموعات.

وقال الاتحاد القاري في بيان ”ستكون البطولة أكثر تنافسية وأكثر تمثيلا“.وحاليا تقام البطولة بنظام خروج المهزوم.

ومن المقرر استئناف مباريات بطولة العام الحالي في وقت لاحق من أكتوبر لجاري بعد تأجيلها بسبب أزمة كوفيد-19 الصحية العالمية.

(سبأ)

