لويس سواريز يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإسباني. ويسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الفوز أمام فياريال في لقاء اليوم، بعد التعادل أمام ويسكا سلبيا في الجولة الماضية، للدخول في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مبكرا. وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي: حراسة المرمى: أوبلاك خط الدفاع: لودي - فيليبي - سافيتش - تربيير خط الوسط: كوكي - توماس بارتي - ساؤول - أنخيل كورونا خط الهجوم : جواو فيليكس - لويس سواريز. ويحتل فياريال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط " خاض " 4 مباريات"، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الـ 14 بـ 14 نقاط " لعب مباراتين فقط". ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، بلد الوليد مع إيبار، ريال سوسيداد مع خيتافي، إلتشي هويسكا، فالنسيا مع ريال بيتيس.

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