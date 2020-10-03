بعد إصابة ساديو ماني بـ كورونا.. ليفربول لـ دوت الخليج: محمد صلاح سليم بنسبة 100 %

كشف مصدر بنادي ليفربول حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد إصابة زميله السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا

كان نادي ليفربول قد أعلن أمس، الجمعة، إصابة ساديو ماني -أحد أصدقاء صلاح المقربين داخل الريدز- بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال المصدر : "فحوصات فيروس كورونا الأخيرة أثبتت سلامة محمد صلاح بنسبة 100 %".

وتابع: "ساديو ماني وتياجو ألكانتارا وتسيميكاس سيغيبون عن مباراة ليفربول المقبلة بسبب تواجدهم في العزل الصحي، بينما سيغيب جويل ماتيب وتشامبرلين لعدم الجاهزية البدنية.