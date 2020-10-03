قبل مواجهة ليفانتي.. نزيل جديد في مستشفى ريال مدريد

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة جديدة، بإصابة أحد لاعبيه، قبل مواجهة ليفانتي، غدًا الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، إنه بعد الفحوصات الطبية، التي خضع لها اليوم لاعبنا ألفارو أودريوزولا من قبل الجهاز الطبي، تم تشخيصه بالإصابة في العضلة ذات الرأسين في الساق اليسرى، وفي انتظار المزيد من التطورات".

وينضم أودريوزولا لزميله كارفخال الذي تعرض أثناء مران أمس، الجمعة، لإصابة في الركبة، قد تبعده شهرين عن الملاعب، بجانب المصابين، توني كروس، وإيدين هازارد، وميليتاو، وماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد أن بدأ مشواره بالتعادل أمام ريال سوسييداد 0-0 في الجولة الأولى، ثم فاز على ريال بيتيس 3-2، وبلد الوليد 1-0.