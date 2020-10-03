استعدادا لمواجهة سموحة.. الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية غدا

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد، الأحد، إلى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، على أن يخوض الفريق الأبيض مرانه مساء غد بالإسماعيلية.

وسيلتقى الزمالك، سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى تأهل لها الأبيض عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية.

بينما تخطى الفريق السكندرى هذا الدور بالفوز على مركز شباب العبور بهدف دون رد.

واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على استمرار الدفع بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض، فى التشكيل الأساسى للفريق فى المباراة المقبلة أمام سموحة.

وجاء قرار باتشيكو باستمرار الدفع بأبو جبل بعدما شارك فى حراسة مرمى الزمالك أمام المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، حيث ظهر خلالها أبو جبل بمستوى مميز ونجح فى التصدى لعدد من الهجمات الخطيرة.

من المقرر، أن يجرى لاعبو الزمالك، اليوم، السبت، تحليل "رابيد تيست" وهو إجراء الكاشف السريع الخاص بفيروس كورونا، وفى حال وجود شكوك يتم فحص تلك الحالة بإجراء مسحة "PCR"، استعدادا لمواجهة الفريق الأبيض مع سموحة.