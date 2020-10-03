الدوري الألماني.. هالاند يقود بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند التشكيل الأساسي لمواجهة فرايبورج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا". ويسعى بوروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد خسارة السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 3 - 2، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى الخسارة أمام أوجسبورج بهدفين دون رد، في آخر مباراة بمسابقة الدوري. وجاء تشكيل فريق دورتموند كالتالي: حراسة المرمى: هيتز خط الدفاع: إيمري تشان - هوميلز - أكانجي خط الوسط: توماس مونييه - جيوفاني رينا - بيلينجهام- أكسيل فيتسيل - جيريرو. خط الهجوم: ماركو رويس - هالاند. ويحتل فرايبورج المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الـ 11. يذكر أن الحكومة الألماني تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير في الوقت الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات

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