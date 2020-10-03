أخبار الرياضة.. ميدو يدعم البدري ضد مصطفى محمد.. مساعد موسيماني يرفض الأهلي.. ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من كورونا

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن رولاني مكوينا، المدرب المساعد في فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن بقائه في فريقه للموسم المقبل وعدم انضمامه إلى الجهاز الفني المعاون لبيتسو موسماني في النادي الأهلي.

كشف مصدر بنادي ليفربول حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد إصابة زميله السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا. قال بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عقده مع الفريق مستمر لمدة موسمين، مشددًا على أنه يمتلك مشروعا طويلا مثل تجربته مع صن داونز الجنوب إفريقي. أكدت صحيفة سبورت السعودية اليوم السبت، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون طلب من إدارة ناديه التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. تحدث الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الانجليزي عن مواجهة مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول بـ الدوري الإنجليزي "بريميرليج" خلال لقاء الفريقين المرتقب غدا.

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