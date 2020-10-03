غزل المحلة يتقدم على البلدية في الشوط الأول.. تعرف على نتائج دوري القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة بحري، حيث تقدم فريق غزل المحلة على منافسه بلدية المحلة بنتيجة هدف دون رد.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق محمد فتح الله في الدقيقة 20 من عمر اللقاء ليضع الفلاحين على مشارف الصعود للدورى الممتاز حال ظلت النتائج كما هي في الشوط الاول فإن الازرق السماوي سينفرد بالقمة قبل جولتين من نهاية المسابقة، وسيظل وضع فريق بلدية المحلة سيئ للغاية بالنسبة لترتيبه في جدول المسابقة.

وعلي جانب آخر يحاول فريق فاركو تسجيل هدف المباراة لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة جدول الترتيب والبقاء في الصراع الشرس مع غزل المحلة ولكن الدفاعات محصنة لفريق الرجاء أهدرت كل محاولاته.

وجاءت نتائج الشوط الأول كالتالي :

الرجاء 0-0 فاركو

بيلا 0-1 الحمام

المنصورة 0-0 العاب دمنهور

ابوقير 0-0 دكرنس

الاوليمبي 1-0 المالية

جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة :

1- فاركو: 38 نقطة

2-غزل المحلة: 38 نقطة

3-ألعاب دمنهور: 33 نقطة

4-المنصورة: 31 نقطة

5-دكرنس: 30 نقطة

6-أبوقير للأسمدة: 29 نقطة

7-الرجاء: 27 نقطة

8-بلدية المحلة: 25 نقطة

9-الأوليمبى: 23 نقطة

10-الحمام: 23 نقطة

11-مالية كفر الزيات: 8 نقاط

12-بيلا: 5 نقاط