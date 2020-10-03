قبل دقائق من مواجهة النصر السعودى.. إيقاف لاعب بيرسبوليس الإيراني 6 أشهر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب بيرسبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن لجنة الإنضباط بالاتحاد قررت إيقاف عيسى آل كثير لمدة 6 أشهر، بسبب قيامه بتصرف بحتوي على تمييز خلال مباراة باختاكور الأوزبكي الماضية.

ويستعد بيرسبوليس لمواجهة النصر السعودي، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله في مواصلة كتابة التاريخ بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية.

كان النصر تأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على التعاون بهدف نظيف في المباراة الماضية، بينما صعد بيرسبوليس على باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد.

ويضمن الفائز في مباراة اليوم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي ستقام في الصين.

وسبق وأن ألتقى النصر نظيره بيرسبوليس في 3 مواجهات بدوري أبطال آسيا، فاز العالمي في مواجهتين، مقابل لقاء للفريق الإيراني.

وسجل النصر 7 أهداف في مرمى بيرسبوليس خلال الثلاث مواجهات، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

ويعد الغاني أوهين كيندي لاعب النصر السابق هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.