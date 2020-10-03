بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مدى تأثير التصريحات التى أطلقها والد الحكم الدولى أمين عمر الذى أدار مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء. كان اتحاد الكرة قرر إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري. وتحدث محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن أسباب حضوره مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي الأخيرة وقال في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرافق نجلي في لقاء الزمالك والمصري بسبب عدم وجود له أصدقاء من حكام منطقة القاهرة".

وتابع: "نجلي لم يتعرض للضرب أو الإهانة من فرجاني ساسي ولو تعدى فرجاني عليه كان سيقوم إنهاء المباراة ولكن اللاعب اعترض بشكل غير لائق فقط" والثنائى أمير مرتضى وجنش دخلا غرفة الحكام بعد انتهاء المباراة وحرصا على الاعتذار لنجلي بعد واقعة ساسي.

وقال المصدر أن تصريحات والد حكم مباراة الزمالك والمصري لن تؤثر على لجنة الانضباط التى سوف تقوم بالاطلاع على تقرير الحكم ومراقب المباراة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة حيال الوقائع المؤسفة الصادرة أثناء وعقب انتهاء المباراة.

وأشار إلى أن الأمر بيد لجنة الإنضباط بعد وصول تقرير حكم اللقاء أمين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة تمهيدا لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.

وكشف أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن اختصاصات لجنتى الانضباط والمسابقات فى الجبلاية إزاء صدور أي سلوك خارج عن النص. قال أسامة إسماعيل عبر تغريدة على تويتر : التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية وسوء السلوك حتى ولو حدثت داخل الملعب وفي الإطار الزمني للمباراة تستوجب توقيع عقوبة من لجنة الانضباط. أضاف: أما عقوبات لجنة المسابقات ترتكز فقط على المواقف المعتادة في المباراة ولذلك لم يصدر عن "المسابقات" هذا الموسم أي لوائح عقابية لحالات سوء السلوك.