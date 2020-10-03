قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمُلاقاة نظيره ليفانتي في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" موسم 2020 -2021.

وشهدت القائمة غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة وهم البلجيكي إيدين هازارد والإسبانيين داني كارفخال وألفاردو أودريازولا، والألماني توني كروس.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن أمس إصابة الظهير الأيمن للفريق داني كارفخال في الرباط الجانبي للركبة، واحتمالية غيابه لمدة شهرين، ليتم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن ريال مدريد اليوم عن إصابة لاعب آخر يلعب في مركز الظهير الأيمن وهو ألفارو أودريازولا.

وضمت القائمة كلاً من: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو - مارسيلو - فيرلاند ميندي - شاست - مودريتش - كاسميرو - فالفيردي - أوديجارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصر غدًا الأحد في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني على حساب بلد الوليد بهدف أحرزه البرازيلي فينسيوس جونيور.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي سحبت يوم الخميس الماضي في سويسرا، فريق ريال مدريد في المجموعة الثانية رفقة فرق إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونستيك الأوكراني وبروسيا مونشجلادباخ الألماني.

ويشارك ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بصفته بطلًا للدوري الإسباني الموسم الماضي 2019-2020.

وخرج ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بخسارته أمام ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

ويعد ريال مدريد أكثر فريق متوج بالبطولات في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه باللقب 13 مرة آخرها عام 2018 على حساب رفاق محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي.