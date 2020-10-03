هوكي رجال سموحة يفوز على الشرطة فى عقر داره

أحرز أهداف سموحه: مصطفى دهب "هدفين" و محمد عادل ايزا و مصطفى منصور و عمرو عبد الحليم.
ويضم فريق سموحه اللاعبين : اسلام الطويلة، مصطفى منصور، محمد فتحى، عمرو مرسى، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل، مصطفى دهب، ابراهيم احمد، عمرو عبد الحليم، محمد احمد، محمد ابو ضيف، زكريا السيد، محمد محمود، معتز دهب، مروان نعينع، اسامة شعبان، عبد الرحمن السيد، مصطفى مجدى، محمد حسين، احمد محمد، عمر الشريف.
ويتكون الجهاز الفنى للفريق من : مدير فنى السيد الهرم، مدرب عام محمد عادل حسين، مدرب مساعد طه عبد العظيم، مدرب حراس محمد حميدوعبد الفتاح، مدرب احمال رامى امل محمد، اصابات ملاعب د/احمد عرفة ابراهيم، مدير الفريق محمود السيد عبد العال
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