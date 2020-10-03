القسم الثاني.. غزل المحلة يضرب البلدية بثلاثية ويواصل الزحف نحو الممتاز.. وسقوط فاركو ودمنهور

انتهت منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري حيث انفرد فريق غزل المحلة بصدارة الجدول بعد الفوز علي فريق بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد .

وشهدت المباراة اعترضات من جماهير بلدية المحلة على الحكم محمود البنا خلال مباراتهم أمام غزل المحلة التى أقيمت علي ملعب طنطا، وتوقف اللقاء بعد ما وجهت مجموعة من الجماهير السباب للحكم اعتراضًا علي قراراته التحكيمية .

وتعادل فاركو امام الرجاء المطروحي ليفرط في صدارة الترتيب ويهبط للمركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر غزل المحلة ، كما تعادل فريق دمنهور مع منافسه المنصورة ليودع المنافسه علي الصعود للقسم الثاني بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر..



وجاءت نتائج المباريات كالتالي :

الرجاء 0-0 فاركو

بيلا 0-1 الحمام

المنصورة 1-1 العاب دمنهور

ابوقير 0-0 دكرنس

الاوليمبي 1-0 المالية