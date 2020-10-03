وشهدت المباراة اعترضات من جماهير بلدية المحلة على الحكم محمود البنا خلال مباراتهم أمام غزل المحلة التى أقيمت علي ملعب طنطا، وتوقف اللقاء بعد ما وجهت مجموعة من الجماهير السباب للحكم اعتراضًا علي قراراته التحكيمية .
وتعادل فاركو امام الرجاء المطروحي ليفرط في صدارة الترتيب ويهبط للمركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر غزل المحلة ، كما تعادل فريق دمنهور مع منافسه المنصورة ليودع المنافسه علي الصعود للقسم الثاني بعد اتساع الفارق بينه وبين المتصدر..
وجاءت نتائج المباريات كالتالي :
الرجاء 0-0 فاركو
بيلا 0-1 الحمام
المنصورة 1-1 العاب دمنهور
ابوقير 0-0 دكرنس
الاوليمبي 1-0 المالية
جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة :
1-غزل المحلة: 41 نقطة
2- فاركو: 39 نقطة
3-ألعاب دمنهور: 34 نقطة
4-المنصورة: 32 نقطة
5-دكرنس: 31 نقطة
6-أبوقير للأسمدة: 30 نقطة
7-الرجاء: 28 نقطة
8-بلدية المحلة: 28 نقطة
9-الأوليمبى: 26 نقطة
10-الحمام: 26 نقطة
11-مالية كفر الزيات: 8 نقاط
12-بيلا: 5 نقاط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القسم الثاني.. غزل المحلة يضرب البلدية بثلاثية ويواصل الزحف نحو الممتاز.. وسقوط فاركو ودمنهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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