3 مشاركات دولية تنتظر منتخباتنا الوطنية للشطرنج الشهر الجاري بينما تواصل تدريباتها اليومية

تكثف منتخباتنا الوطنية للشطرنج ( العموم و الفتيات والفئات العمرية ) تدريباتها استعدادا للمشاركة في بطولة العرب الفردية للشطرنج و بطولة العالم للمدارس للشطرنج وبطولة الأمم الآسيوية للشطرنج والتي ستقام تباعاً خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك في تدرباته اليومية تحت إشراف مدرب المنتخب بشير القديمي وذلك عبر تطبيق برنامجي Lichess وزووم .

وأكد مدرب المنتخب بشير القديمي على أهمية مشاركة منتخبات السلطنة في هذه الأحداث الدولية والتي تقام جميعها لأول مرة عن طريق الانترنت، حيث استعد لاعبو ولاعبات المنتخب لتمثيل السلطنة بالصورة المميزة منذ فترة جيدة حيث اشتمل الاعداد على تنظيم العديد من البطولات الدولية ” أونلاين ” وكذلك لعب بطولات ودية مشتركة مع بعض الدول العربية خلال الفترة الماضية وكذلك تفعيل حصص تدريبية إلكترونية مكثفة مع تطبيق بطولات تجريبية بذات النظام العالمي المعتمد في البطولات .

كما تم إطلاع اللاعبين المشاركين على نظام لعب البطولات ولوائحها وطرق مكافحة الغش واللعب النظيف وقامت بتوفير البيانات المطلوبة من حيث منصات الشطرنج للاعبين للاتحاد الدولي، كما قامت اللجنة بتوفير كافة متطلبات نجاح مشاركة المنتخبات في الحدث الدولي.

تمثيل منتخباتنا الوطنية

وسوف يشارك في بطولة العرب الفردية عدد 27 لاعبا ولاعبة من السلطنة بينما تم اختيار عدد 11 لاعبا ولاعبة من منتخبات الفئات العمرية للمشاركة في بطولة العالم للمدارس حيث سيمثل كل من : روان البلوشية و غيداء السعيدية و زينة الهنائية ومريم البلوشية ومنار الذهلية منتخب الناشئات بينما منتخب الناشئين يمثله كل من عبدالرحمن الزدجالي وأنس الدروشي وحمود البوسعيدي ومحمد الراشدي و أحمد الرحبي و صهيب الربيعي .

وفي بطولة الأمم الآسيوية سيشارك كل من سالم العمري وأمين العنسي ومحمد العمري وحمود البوسعيدي وعبدالرحمن الزدجالي في منتخب الرجال، بينما سيمثل منتخب الفتيات كل من آنات العيسائية ووافية الغافرية وعفراء البلوشية وكاملة الغافرية وروان البلوشية .