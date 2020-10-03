القوى العمانية تعود إلى مضمارها من جديد بحذر شديد

في الرياضة 3 أكتوبر,2020

كتب – بدر الزدجالي:

عادت منتخباتنا الوطنية لألعاب القوى إلى مضمارها من جديد وبحذر بعد توقف دام قرابة سبعة اشهر منذ اعلان اغلاق الانشطة الرياضية في المجمعات الرياضية والاندية وبدأت العودة لمنتخبات القوى من نهاية الاسبوع المنصرم بالحصص التدريبية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر على المضمار الفرعي، وكذلك مشاركة عدد من العدائين بالتدريبات على مضمار جامعة السلطان قابوس وسط حضور جيد من لاعبي السرعة والوثب والرمي وشهدت خلالها تلك التدريبات حماس العودة من جديد للتدريب.

وعمل مدربو المتنخبات الوطنية على البرنامج التدريبي كل على حدة وكل مع قائمته التي تضم مجموعة من العناصر المنوعة من مختلف الفئات العمرية، حيث أشرف المدرب حمود الدلهمي مدرب السرعة على تدريب ثمانية عدائين من عدائي السرعة 100 م و200 م و400 م فيما أشرف كذلك المدرب الوطني فهد المشايخي على لاعبي السرعة لفئة الشباب وأشرف كذلك المدرب ابراهيم الخروصي على تدريب ثلاثة عدائين لمسابقة 110 م حواجز وتواجد كذلك على مضار ألعاب القوى منتخب الوثب العالي والطويل ويشرف على هذا المنتخب المدرب السوري عماد بمشاركة لاعبين من فئة العموم وباشر كذلك منتخب الرمي تدريباته تحت اشراف المدرب سعيد الحارثي وبمشاركة مجموعة من لاعبي الرمي.

بينما توجه لاعبو منتخب العموم لالعاب القوى الى مضمار جامعة السلطان قابوس مع المدرب محمد الهوتي وتضم قائمة الهوتي لاعبي السرعة في سباقات 100 و200 و400 متر بينهم العداء الاولمبي بركات الحارثي ومحمد السعدي وغيرها من قائمة نجوم منتخب السرعة العمانية.

خطط وبرامج

وحول عودة عدائي ولاعبي ألعاب القوى قال المدرب حمود الدلهمي باننا سعداء بالعودة من جديد إلى مضمار ألعاب القوى بعد توقف طويل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا ومن المهم عودة العدائين الى المضمار بعد ان فقدنا خلال الاشهر الماضية ذلك واكتفينا بحصص تدريبية في الاماكن المفتوحة وهي حصص التقوية ورفع معدل اللياقة البدنية حتى لا يخسر اللاعب مستواه الفني والعود البطيئة الى مستواه الحقيقي وعملنا جميعا في الاجهزة الفنية على تهيئة العدائين رغم التوقف وكان هناك ايضا تجاوب من العدائين واللاعبين انفسهم بالاستمرارية بالتدريب وهذا بدوره ساهم في المحافظة على بعض الجوانب الفنية لدى الجميع.

وأشار الدلهمي بان المنتخب مقبل على عدد من الاستحقاقات القادمة خلال العام القادم واغلبها لفئة العموم مع بطولة واحدة مؤجلة للشباب واقرب تلك المشاركات هي دورة الالعاب الخليجية المؤجلة الى شهر مارس من العام القادم بدولة الكويت وهي مشاركة مهمة للمنتخب ونعمل جاهدين على الاعداد لها بالصورة المثالية ويحتاج الجميع من عدائي المنتخب الوطني إلى الاستمرار في التدريبات ووضع برامج وخطط للمشاركات الخارجية مع توافر المعسكرات الخارجية والتي اصبحت مهمة وبشكل كبير خلال الفترة القادمة من أجل إعادة الروح والمستوى الفني لعدائينا.