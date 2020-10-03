الاتحاد الآسيوي يشيد بالجهود التي تبذلها قطر في استضافة دوري الأبطال

الدوحة ـ د. ب. أ: أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقدرة قطر على استضافة بطولة في حجم دوري أبطال آسيا في مثل هذه الظروف الصعبة المتمثلة في استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.وخلال ندوة عبر الانترنت بشأن “استضافة الأحداث الرياضة في زمن كورونا” ، قال افازبيك برديكلوف نائب مدير قسم المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إنه تم تطبيق معايير مشددة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمنتسبين خلال فعاليات البطولة ونجحت قطر بشكل كبير جدا في تطبيق هذه المعايير.وأكد برديكلوف أن الاتحاد الاسيوي بالتعاون مع دولة قطر قاما بمهمة رائعة تمثلت في جمع 16 فريقا في الدوحة في هذه الفترة العصيبة.وأشار إلى أن كل الأمور سارت بشكل رائع سواء على مستوى استقبال بعثات الفرق مرورا بتسكينهم في الفنادق وصولا إلى انتقالات الفرق بين الفنادق وملاعب التدريب أو ملاعب المباريات.

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