تأهل رابع فارس من الخيالة السلطانية لبطولة كأس العالم للقدرة بايطاليا 2021

بعد تحقيقها المراكز الثاني والثالث والرابع في سباق أرميلو الهولندي

الشهورزي : نسعى لتأهيل مجموعة من الفرسان والخيول لضمان مركز متقدم في بطولة العالم

حققت الخيالة السلطانية المراكز الثاني والثالث والرابع في منافسات سباق ارميلو الهولندي للقدرة ذي النجمتين والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة (120) كيلومترا بمشاركة فرسان و فارسات من مختلف دول العالم واشتمل السباق على (4) مراحل بلغت مسافة كل منها (30) كيلومترا، وبعد المنافسة التي تميز بها السباق في مراحله ومساراته المختلفة حقق الفارس عادل بن سعيد البلوشي المركز الثاني على صهوة الفرس ثراء، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد بن سالم الحمداني على صهوة الفرس كاسبة وحل في المركز الرابع الفارس هشام بن صالح الفارس على صهوة الحصان كاش كاش وضمن الفرسان الثلاثة التأهل على هذه الخيول للمشاركة في سباق دولي تبلغ مسافته (160) كيلومترا .

تأهل لكأس العالم

تأهل رابع فارس من الخيالة السلطانية لبطولة كأس العالم للقدرة والتي ستقام في مدينة بيزا بايطاليا وذلك بعد اجتياز الفارس حسين بن علي الفارسي على صهوة الحصان رافال دي كرير سباق ارميلو الهولندي للقدرة والتحمل ذي الثلاث نجمات والذي بلغت مسافته (160) كيلو مترا.

الشهورزي التأهل يعد انجازا

العميد أول عبدالررزاق بن عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية حضر سباق ارميلو الهولندي والتقى بالفرسان والجهازين الفني والاداري وأثنى على الجهد والاداء الذي يقدمونه في مختلف مشاركاتهم، وأكد على أن تأهل (4) فرسان من الخيالة السلطانية لبطولة كأس العالم للقدرة والتي ستقام في شهر مايو 2021 في مدينة بيزا الايطالية يعد انجازا يضاف الى انجازات الخيالة السلطانية في مختلف مشاركاتها الدولية، وأضاف الشهورزي التأهل جاء وفق البرنامج الذي قمنا بإعداده ومتابعته رغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم خلال هذه الفترة وذلك بسبب فيروس كورونا ولكن بعزيمة الفرسان ومتابعتهم وبتوفيق من الله تحقق هذا الانجاز و نسعى الى تأهيل مجموعة أخرى من الفرسان والخيول لضمان مركز متقدم في بطولة كأس العالم للقدرة القادمة .

(4) فرسان تأهلوا

تأهل (4) فرسان من الخيالة السلطانية الى بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل التي ستقام في ايطاليا 2021 حيث تأهل الفارس محمود بن مرهون الفوري على صهوة الفرس دليلة بعد اجتيازه سباق فونتن فريدا الايطالي وتأهل الفارس عادل بن سعيد البلوشي على صهوة الفرس توسكان بعد اجتيازه سباق فونتن فريدا الايطالي وتأهل الفارس أحمد بن سالم الحمداني على صهوة الحصان فينورد بعد اجتيازه سباق كاستل سجرات الفرنسي وتأهل الفارس حسين بن علي الفارسي على صهوة الحصان رافال دي كرير بعد اجتيازه سباق ارميلو الهولندي .

تمديد فترة السباقات التأهيلية

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية في وقت سابق عن تأجيل بطولة كأس العالم للقدرة والتي كان من المقرر اقامتها في شهر سبتمبر الماضي في مدينة بيزا الايطالية على أن تقام في شهر مايو من العام القادم 2021 وذلك بسبب القيود المفروضة على السفر وتدريب الخيول والفرسان بسبب فيروس كورونا، ولقد تمت الموافقة على تمديد فترة السباقات للتأهل للبطولة، حتى يتسنى للفرسان والخيول التحضير والاعداد الجيد للمشاركة والمنافسة في بطولة كأس العالم للقدرة.