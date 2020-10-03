ساسولو يكتسح كروتوني 4-1 ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

افتتح دومينيك بيراردي التسجيل لـ ساسولو في الدقيقة 19، لكن سيمي عادل النتيجة لكروتوني في الدقيقة 49 من الشوط الثاني من ضربة جزاء.
وبنفس الكيفية، استطاع فيريدريك كابوتو تسجيل الهدف الثاني لـ ساسولو في الدقيقة 58، ليعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 85.
واختتم لوكاتيلي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 93، ليؤكد انتصار فريقه الثاني في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساسولو للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد كروتوني عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.
وتم تأجيل مباراة فريقي جنوى وتورينو في نفس الجولة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في فريق جنوى.
وتقام اليوم مباراة بين فريقي روما وأودينيزي في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات نفس الجولة من الدوري الإيطالي.
وتوج نادي يوفنتوس بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، للمرة التاسعة على التوالي، متفوقًا على منافسه إنتر بفارق 3 نقاط فقط.
ورفع كابوتو رصيده من الأهداف للهدف الثالث في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي السيريا إي رفقة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وروميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر.
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