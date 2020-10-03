قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": رؤيتى حول تصريحات رئيس جنوب إفريقيا تتلخص فى 5 نقاط على النحو التالي :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى 5 نقاط .. تعليق محمد فضل الله على تصريحات رئيس جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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