نجم برشلونة يقترب من مانشستر يونايتد

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، موقف الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة، من ترك النادي الكتالوني، والانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت تقارير أن ديمبلي وافق على ترك "الكامب نو" قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات، وسينتقل إلى مانشستر يونايتد بعد محادثاته مع مواطنه بول بوجبا الذي أقنعه بالانتقال للشياطين الحمُر.
ولكن الإذاعة الإسبانية، أكدت أنّ النجم الفرنسي، لا يريد الرحيل عن برشلونة، ويخطط إلى الاستمرار في برشلونة.
وأكدت أنّ ديمبلي لم يفكر في فكرة الرحيل، ويريد البقاء بشكل دائم داخل النادي الكتالوني.
وقالت الإذاعة في تقريرها، إنّ المدرب الهولندي، رونالد كومان مدرب برشلونة، أبلغ ديمبلي أنه سيعتمد عليه.
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