واي دجلة يزحف إلى المنطقة الدافئة بالفوز على أسوان في الوقت القاتل

مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد رزق، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، أحمد صغيرى، سولمون منساه، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب. بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:- محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رفيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا.

وعقب إنتهاء صافرة المباراة قفز وادي دجلة إلى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ""34" نقطة بينما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد"34" نقطة

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