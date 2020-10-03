رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يفتتح الدورة التدريبية الدولية لقطاع القاهرة والجيزة

أحمد سمير سليمان بمركز التعليم المدني بالجزيرة الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول بقطاع القاهرة والجيزة لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين هذة الدورة الخاصة جدا لانها ايضا تواكب الإحتفالات بإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 والتي تعد أحد أهم وأمجد ايام التاريخ المصري.

جدير بالذكر أن رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول احمد سمير سليمان يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات . وشهدت الدورة التدريبية صباح اليوم إقبالا كبيرا فاق كل التوقعات من حيث عدد الحضور الكبير من مختلف محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والقليوبية والمنوفية والبحر الأحمر للحكام والمدربين والإداريين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي وبحضور المحاضريين الدوليين من كلا من لبنان وتونس الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي المعروف والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي، والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الأسياويه والمدرب الدولي رياض بن حميديه وبحضور المحاضرين المصريين الكابتن فكري صالح المحاضر الدولي الكبير والكابتن محمد الخضري المحاضر الإفريقي الكبير والمحاضر الدولي الكبير الكابتن احمد الشناوي.

وكان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير قام بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي والإتحاد العربي لحضور المحاضريين الدوليين إلي مصر لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلي مصر وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بأنه اصبح الان للاتحاد في كل محافظه من محافظات مصر مدريبيه وحكامه وادارييه مضيفا انه كذلك من أهم أهدافنا في رياضة الميني فوتبول هو الكشف عن الموهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني ، وتوسيع قاعدة الإنتشار والممارسة.

كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة معتبرا أن نجاح أفتتاح الدورة التدريبية اليوم في قطاع القاهرة والجيزة والدورتين اللتان سبقتهم في قطاع القناة والدلتا ثم قطاع الصعيد للحكام والمدربيين والإداريين هي محصله لمجهود كبير وجهد وعمل دؤب يراة أمام عينه منذ أن إنطلق في حلمة 2016 لتأسيس رياضه الميني فوتبول في مصر واليوم بدأ الحلم يصبح واقع في تخريج أول جيل حكام ومدربين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر وقد تأكد ذلك اليوم بتنظيم وتنسيق كبير مرورا بالزي الموحد للدراسين في التحكيم وزي موحد للدارسين في التدريب وأن الدورة قد شهدت حضور كبير وغير متوقع نتيجه للجهد الكبير الذي تم الفترة الماضيه لنشر الاتحاد ومناطقة في كل المحافظات المصرية كما أكدا انه لن يسمح لاحد العمل في هياكل الاتحاد المصري للميني فوتبول الا اذا كان يحمل هذة الرخصه لاننا نبني من الجذور ونسعي ان يعلو الصرح مثمنا المجهود الكبير الذي بذله علي مدي الثلاث سنوات الماضية وتحديدا منذ إشهار الإتحاد علي يد الوزير المحترم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في 29 يوليو 2019 مرورا بإنشاء مناطق للإتحاد في كل محافظات مصر وصولا إلي اليوم السبت 3 أكتوبر في القاهرة لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في قطاع القاهرة والجيزة والفيوم واسكندرية ومطروح والبحر الاحمر والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية إستعدادا لاطلاق الدوري خلال شهر هكذا يكون الحلم قد إكتمل، في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر .