الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

ويلتقي المنتخب المغربي وديا مع منتخب السنغال يوم 9 أكتوبر الجاري ثم يلتقي بعدها مع منتخب الكونغو يوم 13 من نفس الشهر.
ويخوض منتخب تونس مباراتين وديتين أمام السودان يوم 9 أكتوبر في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ،على أن يخوض المباراة الثانية أمام نيجيريا يوم 13 أكتوبر في النمسا.
يأتي ذلك وفقا للبرتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية مع طارق حامد؛ ومنحه بعض التعليمات الفنية، مؤكدًا أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.
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