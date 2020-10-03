رحيم ستيرلنج يتقدم لـ مانشستر سيتي بهدف على ليدز في البريميرليج

كاد دي بروين يهز شباك ليدز يونايتد في الدقيقة الرابعة عندما سدد تسديدة مفاجئة في الدقيقة الرابعة من الضربة الحرة المباشرة التي منحت له، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى ليدز يونايتد.
وفي الدقيقة 17، استطاع رحيم ستيرلنج تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بعد مراوغته لدفاعات ليدز يونايتد من الجهة اليسرى، ومن ثم تسديدة كرة قوية بقدمه اليمنى، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.
حاول لاعبو ليدز بعد ذلك تعديل النتيجة وكانوا قريبين من ذلك عن طريق لاعبهم دالاس في الدقيقة 37، لكن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى لتسديدته.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أخطأ بنجامين ميندي مدافع السيتي في إبعاد الكرة لتصل لـ أيلانج، لكن إيدرسون تألق مرة أخرى ومنع الكرة من هز شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.
ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي
خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - فيل فودين
خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلنج - فيران توريس
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