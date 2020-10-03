عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين لمدة ٦٠ دقيقة في محاضرة مطولة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.
ويسعى موسيماني لعقد جلسات مستمرة مع اللاعبين والجهاز المعاون،بعد توليه المهام الفنية للفريق، وفي ظل ضغط منافسات المباريات محليًّا وإفريقيًّا.
وشهد مران الفريق الأحمر ، تركيزًا من يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي علي إعداد فقرات بدنية وفنية متنوعة،للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات المران كاملة.
و قاد كابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال مران بدني متنوع لمدة ٣٠ دقيقة،تضمنت الجري بدون كرة، وفقرات بدنية متنوعة باستخدام الكرة.
وأكتفي أحمد الشيخ وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق ، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.
وخصص بيستو موسيماني فقرة للتصويب على المرمى، خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، شارك فيها جميع اللاعبين ، بجانب تقسيمة في نهاية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأعلن موسيماني قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وضمت ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، صالح جمعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السولية، أليو بادجي، محمد مجدي أفشة، أحمد فتحي، جيرالدو، محمد هاني، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.