عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين لمدة ٦٠ دقيقة في محاضرة مطولة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ويسعى موسيماني لعقد جلسات مستمرة مع اللاعبين والجهاز المعاون،بعد توليه المهام الفنية للفريق، وفي ظل ضغط منافسات المباريات محليًّا وإفريقيًّا.

وشهد مران الفريق الأحمر ، تركيزًا من يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي علي إعداد فقرات بدنية وفنية متنوعة،للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات المران كاملة.

و قاد كابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال مران بدني متنوع لمدة ٣٠ دقيقة،تضمنت الجري بدون كرة، وفقرات بدنية متنوعة باستخدام الكرة.

وأكتفي أحمد الشيخ وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق ، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وخصص بيستو موسيماني فقرة للتصويب على المرمى، خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، شارك فيها جميع اللاعبين ، بجانب تقسيمة في نهاية المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأعلن موسيماني قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وضمت ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، صالح جمعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السولية، أليو بادجي، محمد مجدي أفشة، أحمد فتحي، جيرالدو، محمد هاني، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة.