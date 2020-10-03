مرعي يقود هجوم مصر المقاصة أمام بيراميدز في الدوري المصري

أعلن علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن
خط الوسط: أحمد مرشوح وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وعبد الله مجدي
الهجوم: عمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعصام صبحي وأحمد صبيحة ومحمد مسعد ومحمد دسوقي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.
ويسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى بعد الخسارة القاسية امام انبي الجولة الماضية ، وكان الفريق الفيومي حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 35 هدفا.
بينما يحاول فريق بيراميدز الحفاظ علي حظوظه للفوز بالمركز الثاني علي حساب الزمالك خصوصا ان الابيض سيتم خصم ثلاث نقاط منه بسبب انسحابه من المباراة امام الاهلي الدور الاول ، ولعب فريق بيراميدز 30 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وخسر 7 وتعادل 6 مباريات .
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نفطة بينما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة .
وكان النادي الاهلي توج بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.
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