باتشيكو VS موسيماني .. طريقة مدرب الأهلي شبيهة بالريال .. وقنص الكؤوس أسلوب البرتغالي

دوما ما يعبر أي مدرب عن أسلوبه وطريقة أدائه الخططي والتنوع فى الفكر التدريبي والبرتغالى جيمي باتشيكو والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربا النادى الأهلي والزمالك ينتميان إلى العديد من المدارس الكروية.

طريقة مدرب الأهلي شبيهة نوعا ما بفريق ريال مدريد الذي يعتمد خلالها على المهاجم الوهمي والتكتيك الهجومي فيما قنص الكؤوس والمباريات الإقصائية أسلوب البرتغالي جيمي باتشيكو الذي يحرص على الضغط المتوسط على المنافس.

دوت الخليج يسلط الضوء على طريقة وأسلوب مدربا قطبي الكرة المصرية لاسيما وأن موسيماني التجربة الأولى فى النادى الأهلى وتحت المجهر ومراقبة الملايين من عشاق المارد الأحمر فيما عاد باتشيكو للتجربة الثانية مع القلعة البيضاء.

الداهية البرتغالي

عاد باتشيكو مجددا لقيادة الزمالك وتناسي الطرفان أزمة المدرب البرتغالى الأولى التى تسببت في رحيله واعتبرها الجميع سحابة صيف عابرة والتاكيد على ضرورة التركيز على اقتناص لقب دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على المصري بصعوبة بهدف وحيد فى الدورى المحلي.

باتشيكو يتسم أسلوب اللعب الذي يتبعه على ضغط خطوط الفريق ويعتمد على منع الخصم من بناء الهجمات ولا يسمح بالكرة الطويلة في الخطوط الخلفية لفريقه.