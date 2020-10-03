أول رد فعل من محمد عواد على أنباء قرب رحيله عن الزمالك

ونشر محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، صورة له اثناء مران الفريق وعلق بـ لوجو الزمالك وقلب احمر.
وقام الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة باتشيكو بضم الثلاثي محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي للقائمة، وتم استبعاد محمد عواد اثناء مباراة المصري امام الزمالك في كأس مصر
وكان نادى الزمالك حقق فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما الهميس الماضي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.
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