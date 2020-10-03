أول رد فعل من محمد عواد على أنباء قرب رحيله عن الزمالك

أعرب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بـ تواجده في الفريق على الرغم من استبعاده من قائمة الفريق طوال الفترة الماضية وتردد انباء حول قرب رحيله عن الفريق

ونشر محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، صورة له اثناء مران الفريق وعلق بـ لوجو الزمالك وقلب احمر.

وقام الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة باتشيكو بضم الثلاثي محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي للقائمة، وتم استبعاد محمد عواد اثناء مباراة المصري امام الزمالك في كأس مصر

وكان نادى الزمالك حقق فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما الهميس الماضي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.