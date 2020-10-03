رباعي منتخب الكرة النسائية في ضيافة دوت الخليج.. صور

وقالت إيمان حسن خلال ندوة "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى اللعبة فى نادى الصحة والعبور منذ كان عمرى 14 عاما والتحقت بعدها تحت 17 سنة وبعض الفترات فى المنتخب الأول ثم انضممت الى نادي الطيران ثم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، وخاض سيدات الفراعنة مباريات ودية مع أندية الدورى المحلي، إضافة إلى منتخبات تونس والمغرب وحققنا نتائج جيدة استعدادا للمشاركة فى تصفيات افريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.
واستطردت: "منتخب السيدات منذ فترة طويلة لم يلعب فى بطولات دولية ولم يكن هناك سوى 6 لاعبات من القدامى في صفوف المنتخب وأدينا ما علينا أمام المغرب وخسرنا مطالبة فى الوقت ذاته بالاهتمام الإعلامي بمنتخب الكرة النسائية من أجل الارتقاء به.
وطالبت ايمان حسن بالاهتمام الإعلامي بمنتخبات الكرة النسائية وإيجاد شركة راعية للأندية من أجل الصرف على الأنشطة الرياضية وتأهيل عناصر نسائية ومواهب لمختلف المنتخبات الوطنية بكافة مسمياتها.
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