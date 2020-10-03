محمد صلاح يرد على إصابته بكورونا بإعلان جديد

المقلق فى الأمر أن برينس ماركوس المشجع فقط لـ ليفربول يتم متابعته بواسطة الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، كما أن إعلان إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا سبقه تأكيدات من أشخاص عاديين ليسوا مصادر أن اللاعب السنغالي أُصيب بالمرض.

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