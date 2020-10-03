اتحاد الاتحادات النوعية يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

هنأ اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصريين بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد وقرر الاتحاد تنظيم احتفالية في محافظة الإسماعيلية يومي ٢٨ و٢٩ أكتوبر الجاري في ملاعب هيئة قناة السويس.

وكان الاتحاد اختار قاعة عرابي بنادي ضباط الجيش بالزمالك لعقد جمعيته العمومية الأولى والاحتفاء بنصر أكتوبر وزيارة متحف النادي الذي يوثق تاريخ نادي الجيش وثورة يوليو ٥٢ وثورة ٣٠ يوليو ٢٠١٣.

وترأس الاجتماع الدكتور حسني غندر نائب رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذي رئيس الاتحاد الرياضي للشركات وحضره الدكتور محمد صبحي حسانين نائب الرئيس نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عماد البناني امين الصندوق رئيس اتحاد الرياضة للجميع والاعلامي اشرف محمود السكرتير العام رئيس اتحاد الثقافة الرياضية والإعلامي شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية والدكتورة ايمان حسن نائب رئيس اتحاد الرياضة المدرسية والدكتور ماجد العزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر والدكتور مؤنس ابو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضية وحمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة واحمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية ومحي بدير المدير التنفيذي وسيف الله مصطفى مراقب الحسابات.

واعتمد الحاضرون الميزانية والحساب الختامي للعام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وخطة النشاط للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ والتي تضمنت احتفالية ينصر أكتوبر في مدينة الإسماعيلية أواخر الشهر لضمان مشاركة واسعة للجامعات والمدارس وتنظيم النسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية في شرم الشيخ خلال ديسمبر المقبل وتنظيم الأولمبياد المصري للاتحادات النوعية في شهر مارس ٢٠٢١ بالقاهرة.

وتقرر أن يتضمن الاحتفال بنصر أكتوبر ندوة ثقافية في قصر ثقافة الإسماعيلية ينظمها اتحاد الثقافة الرياضية ومهرجان رياضي يتضمن مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمشي ومباراة استعراضية في كرة القدم بين نجوم الاسماعيلي القدامى ومنتخب الاتحادات النوعية ومهرجانات للرياضة للجميع والملاحظة الرياضية والألعاب الالكترونية.