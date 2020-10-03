هل طلب فايلر من الأهلي الإبقاء على أحمد فتحي ومنع انتقاله لـ بيراميدز؟ ديفيد سيزا يرد

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة طلب الجهاز الفني السابق للأهلي الإبقاء على أحمد فتحي وعدم انتقاله إلى بيراميدز.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نطلب الإبقاء على أحمد فتحي وهو قراره الشخصي ومن حقه الرحيل".

وتابع: "لم أكن متواجدا في تلك الفترة التي قرر فيها اللاعب الرحيل إلى بيراميدز أو خلال مفاوضات النادي الأهلي معه".

وكان رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق رحل خلال الايام الماضية عقب مباراة الفريق امام الترسانه ضمن بطولة كأس مصر وتم استاد المهمه عقب ذلك لـ الجنوب افريقي باتسيو موسيماني الذي قاد مرانه الاول مع الفريق اليوم