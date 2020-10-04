روما يفوز على أودينيزي.. وساسولو يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاً

حقق فريق روما فوزه الأول في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، عقب انتصاره على أودينيزي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من المسابقة.

جاء هدف روما من تسديدة صاروخية من لاعبه الإسباني الجديد بيدرو رودريجيز، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وقاد الهدف الافتتاحي لرودريجيز مع "الذئاب" الفريق العاصمي للتقدم 8 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث وصل للمركز الثامن برصيد 4 نقاط، بينما ظل أودينيزي بلا نقاط في المركز الـ18.

وكان روما قد تعادل سلبيا في مباراته الأولى بالمسابقة أمام هيلاس فيرونا، قبل أن يتم اعتباره خاسرا بسبب خطأ إداري عقب إشراكه لاعبه الغيني أمادو دياوارا بشكل غير قانوني.

وفي المباراة الثانية تعادل على ملعبه الأولمبيكو مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر 9 مواسم بهدفين لمثلهما، حيث سجل له الفرنسي جوردان فيرنو، بينما هز البرتغالي كريستيانو رونالدو شباكه بهدفي "البيانكونيري".

وتصدر ساسولو جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت (السبت) عقب فوزه الكبير على كروتوني بنتيجة 4-1.