من أفضل لاعبي مصر.. ديفيد سيزا يكشف رد فعل فايلر على صفقة كهربا

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة رفض المدرب السويسري التعاقد مع محمود "كهربا"؛ بسبب كثرة مشاكله، فضلا عن جاهزيته من الناحية الفنية.

وأكد ديفيد سيزا، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فايلر لم يرفض نهائيًا التعاقد مع كهربا فهو لاعب جيد".

وتابع: "كهربا من أفضل اللاعبين داخل مصر فكيف سيقوم فايلر برفض التعاقد معه وكل ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".