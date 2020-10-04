قال اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان ان الفريق قدم أداءً في حدود الإمكانيات التي يمتلكها الفريق هذا الموسم ورغم الخسارة أمام دجلة؛ مازال هناك أمل كبير في البقاء بالدوري .

وأضاف رئيس أسوان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ؛ ان احمد كشري المدير الفني مستمر مع الفريق هذا الموسم والموسم القادم؛ نظرا لما يقدمه من أداء مميز ، ونأمل خلال الثلاث المباريات القادمة تحقيق الفوز وحسم البقاء في الدوري .

وحقق وادي دجلة فوزا صعبا علي أسوان بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتب بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري . بدأت المباراة بمبادرة هجومية من جانب وادي دجلة حيث تمكن لاعب الفريق الدجلاوي من الانفراد بمرمي مسعد عوض في الدقيقة السابعة . وسيطر الحذر على أحداث الشوط الأول وتبادل الفريقان الفرص الهجومية التي لم تشكل خطورة حقيقة على كلا المرميين. وتمكن رفيق كابو لاعب وادي دجلة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "80"، عقب استغلال الخطأ الدفاعي من قبل لاعبي أسوان ليتمكن من التسجيل . وجاء تشكيل أسوان كالتالى:- مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد رزق، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، أحمد صغيرى، سولمون منساه، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب. بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رفيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا. وعقب إنتهاء صافرة المباراة قفز وادي دجلة إلى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ""34" نقطة بينما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد"34" نقطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الخسارة أمام دجلة.. رئيس نادي أسوان: لعبنا في حدود الإمكانيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.