خطفوا الموبايل | مصور دوت الخليج يرصد تفاصيل اعتداء لاعبي المصري عليه بعد مباراة الزمالك .. فيديو

قال كيرلس صلاح، مصور موقع دوت الخليج، إنه تعرض للاعتداء من جانب لاعبي نادي المصري خلال تغطية المباراة التي جمعتهم مع الزمالك.

وأضاف كيرلس صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه تفاجأ بخطف هاتفه أثناء تصوير مشاهد العنف بين لاعبي فريقي الزمالك والمصري، كما حاول عدد من لاعبي الفريق البورسعيدي التعدي عليه بالضرب.

وتابع كيرلس صلاح، أن على ماهر المدير الفنى للمصرى، أقنع لاعبي فريقه، بإرجاع الهاتف، بعد أن قاموا بمسح الفيديوهات التى ترصد المشاهد المؤسفة من جانبهم.

يذكر أن عددا من لاعبى نادى المصرى البورسعيدى، اعتدوا على الزميلين كيرلس صلاح وحسن العمدة خلال قيامهما بعملهما وتصوير مباراة الزمالك والمصرى باستاد برج العرب فى بطولة الدورى.

وحرص الزميلان على القيام بعملهما عل أكمل وجه وتقديم كافة المعلومات لقراء موقع دوت الخليج الإخباري، بالكلمة والصورة بعد وقوع مشادة بين لاعبى الفريقين عقب نهاية المباراة حيث توجه أحد لاعبى النادى المصرى وقام بالتعدى على الزميل كيرلس صلاح وخطف هاتفه أثناء تصوير مشاهد العنف والمشهد غير الأخلاقى وتوجيه السباب والألفاظ غير اللائقة للزميل وسط محاولات من باقى زملائه للوصول إلى الزميل كيرلس ومحاولة الاعتداء عليه لولا تدخل الزملاء المصورين.

واشتد الموقف مع الرغبة غير المبررة من لاعبى المصرى فى استمرار المشهد غير الأخلاقى ومحاولة إخفاء الهزيمة من الزمالك ووجودهم فى موقف صعب بجدول الدورى بخلق الفوضى والمشاهد العنيفة.

ومع سخونة الموقف تدخل بعض الزملاء وقاموا بإقناع على ماهر المدير الفنى للمصرى والذي بدوره اقنع لاعب الفريق بمنح الموبايل الى صاحبه بعد أن قام بمسح الفيديوهات التى ترصد المشاهد المؤسفة من جانب لاعبى المصرى.