وكانت قد ترددت أنباء عن وفاة شقيقها اللاعب أحمد خيري معها في حادث أليم، إلا أن المقربين من العائلة نفوا هذا الأمر.
ومن المقرر أن تقام الجنازة بعد ظهر الأحد من مسجد مستشفى الدفاع الجوي في التجمع الخامس.
يذكر أن اللاعب أحمد خيري انضم مؤخرا إلى صفوف نادي سيتوا بوخارست الروماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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