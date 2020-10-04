سيزا: اللاعب الأجهز وراء رحيل حسام عاشور عن الأهلي

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب رحيل حسام عاشور، قائد ولاعب وسط النادي الأهلي سابقًا.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام عاشور واحد من عظماء النادي الأهلي ويجب توجيه الشكر له". وتابع: "هناك لاعبين أجهز ويجب تواجدهم في الفريق رغم أن عاشور لاعب قائد وعظيم، أمثال عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي.. وقرار اعتزاله هو أمر يخصه وقرار شخصي منه".

كما تحدث ديفيد سيزا، عن الصفقات الجديدة وموقف المعارين التي حددها الجهاز الفني لفايلر قبل الرحيل.

وأكد ديفيد سيزا: "هذه الأمور شخصية وداخلية لا أحب الحديث عنها أحتراما للنادي الأهلي".

وتابع: "جهزنا قائمة بطلباتنا للأهلي واتخذنا قرارا بعودة محمد شريف وأكرم توفيق فهم ثنائي جيد ولكن لن أكشف عن الصفقات التي طلبناها احتراما للنادي الأهلي".