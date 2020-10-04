ديفيد سيزا: صن داونز رفض بيع سيرينو للأهلي وأتوقع انضمامه مع موسيماني

كشف ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حقيقة طلب جهاز فايلر التعاقد مع سيرينو، لاعب صن داونز.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل طلبنا التعاقد مع سيرينو ولكن صن داونز رفض نهائيًا".

وتابع: "قد تتغير الأمور التفاوضية في الوقت المقبل بعد تعاقد الأهلي مع موسيماني كمديرًا فنيًا للأهلي قادمًا من صن داونز".

كما علق ديفيد سيزا،على الانتقادات التي طالت مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي.

وأكد ديفيد سيزا : " مصطفي شوبير حارس ممتاز وله مستقبل رائع".

وعن أسباب الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأحمر، قال: "ملعب التتش بريء من إصابة لاعبي الأهلي وهم تعرضوا للإصابات في المباريات وليس في التدريبات".