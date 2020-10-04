أكد أحمد حمدي لاعب الجونة، أنه في بداية انضمامه للفريق عقد جلسة مع نادر شوقي وتحدث معه حول مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة، وأكد له أن الفريق سيعتمد عليه.
وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، أنه تحدث معه بأن إدارة الجونة محترفة وستوفر له كل شيء يحتاجه، وهذا لم يحدث.
وأشار إلى أنه في أول ستة أشهر قدم أداء جيدا مع الفريق، واستطاع البقاء في الدوري بشكل كبير.
جدير بالذكر أن نادر شوقي المدير التنفيذي للشركة الراعية لنادي الجونة، أكد من قبل أن اللاعب أحمد حمدي يود أن يخوض تجربة الاحتراف.
وأضاف أن النادي الأهلي هو الأحق في شراء حمدي، وبيراميدز لم يقدم أي عروض للاعب حتى الآن.
وقال نادر شوقي :أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز، فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم، ويحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".
وتابع: "أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".
وتمكن الجونة من الفوز على منافسه طنطا والارتقاء للنقطة 34 والاقتراب من الكبار، والابتعاد عن الهبوط بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حمدي: لم أجد احترافية من نادي الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.