أمير عزمي مجاهد يعلن تعافيه من فيروس كورونا

كشف أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك السابق والمدرب العام لنادى مصر الحالي ، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأصيب مدرب نادي مصر عقب وفاة والده عزمى مجاهد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال وجوده بأحد المستشفيات.
وأكد أمير عزمي أنه حرص فور ظهور المسحة الأخيرة التي أثبتت تعافيه هو وأسرته من فيروس كورونا علي التوجه إلى نادي مصر من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني .
وقال أمير عزمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك " اول يوم ليا بعد التعافي كان لازم انزل اروح حتى لو مساندة معنوية لفريقي السابق شكرا علي الاستقبال من جميع أفراد الفريق سواء لاعبين او جهاز فني أو اداري الحمد لله علي كل شي وربنا يسلم كل واحد من هذا الفيروس اللعين ".
وأضاف: "اتمني الاهتمام من كل شخص عشان فعلا الفيروس ده صعب جدا شكرا مرة ثانية لكل واحد سأل عليا او دعا ليا او عزاني في والدي الله يرحمك ويصبرني ويصبر أهلي الحمد لله في السراء والضراء.
وحرصت جماهير الكرة المصرية وجميع الجهات على اقامة حداد للفقيد عزمي مجاهد منذ وفاته، ووقفت أندية الدوري المصريحداداََ عليه قبل العديد من المباريات عقب وفاته.
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