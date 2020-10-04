فيصل بن تركي يطالب بتأجيل مباريات النصر في الدوري السعودي

طالب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، من مجلس الإدارة الحالي، بتأجيل الجولتين الأولى والثانية، لفريقه ضمن الدوري السعودي للمحترفين، تجنبا للإرهاق، بعد خروجه من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي.

وربط بين مطالبه، وما حدث في الدوري الإسباني حين إرجاء لقائي البداية في الدوري الإسباني لفريق برشلونة الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

‏وكتب الأمير فيصل عبر حسابه على "تويتر": "انتهت مباراة نصف النهائي الآن، وعلى الجميع ترك الانتقادات وتسليط الضوء على المهمة المقبلة، ولكن أود أن أطرح رأي بسيط، وهو أن النصر أكثر فريق سعودي وصل إلى مرحلة متقدمة في البطولة القارية".

وأضاف: "عليه يجب طلب تأجيل أول جولتين من الدوري السعودي لنادي النصر، لكي لا يقع إرهاق على من شرف الوطن، وهنا يكمن تعادل الفرص كما حدث في الدوري الإسباني على سبيل المثال".

وخاض النصر 7 مباريات عبر دوري الأبطال بواقع مباراة في كل 3 أيام، بين 15 سبتمبر و3 أكتوبر، فيما تنطلق النسخة الجديدة من الدوري في الـ17 من أكتوبر الجاري، وبحسب الجدول المعلن، يلعب النصر أولى مواجهاته أمام الفتح في الـ18 منه (بعد 14 يومًا) في الرياض، ثم يلاقي التعاون في بريدة في 22 أكتوبر.