يوفنتوس يواجه نابولي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره نابولي اليوم، الأحد، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً، على ملعب أليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه الشاب أندريا بيرلو لاستعادة نغمة الفوز أمام نابولي، بعد التعادل أمام روما بنتيجة 2 - 2، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح فريق نابولي في انتزاع الثلاث نقاط من البيانكونيري لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة اليوم، حيث منعت السلطات الصحيفة فريق نابولي من السفر إلى تورينو، أمس، السبت لخوض اللقاء، بعد ظهور حالتي إصابة بكورونا في صفوفه.

وأصدرت رابطة الدوري الإيطالي بيانا خلال الساعات الماضية، أكدت فيه إقامة المباراة في موعدها، ورفضها التأجيل.

وينص بروتوكول الدوري الإيطالي على عدم تأجيل أي مباراة إلا في حال إصابة 13 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا بجانب حارس مرمى.

ويحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط خلف ساسولو المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أتلانتا مع كالياري، لاتسيو مع إنتر ميلان، بارما مع فيرونا، بينفينتو مع بولونيا، ميلان مع سبيزيا.

يذكر أن مسابقة الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.