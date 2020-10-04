الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يسعى لمصالحة جماهيره أمام طلائع الجيش

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف لمصالحه جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق الاتحاد الفوز في آخر 7 مباريات بمسابقة الدوري، حيث خسر في 3 مباريات، وتعادل في 4 آخرين.

في المقابل يطمح طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر، لتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الممتاز.

وتأكد هبوط كلا طنطا ونادي مصر حتى الآن إلى القسم الثانى، ويتبقى فريق آخر لم يتحدد حتى الآن.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق طلائه الجيش في المركز الت 11 بـ 34 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الأهلي مع المقاولون العرب، في تمام الثامنة مساء على استاد الأهلي.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، الظهور الأول لـ بيتسو موسيماني المدرب الجديد للمارد الأحمر، والذي تولي القيادة الفنية خلفا للسويسري رينيه فايلر.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا لصالحه قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.