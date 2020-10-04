قمة خارج التوقعات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة عن توتنهام الذي يحتل المركز العاشر برصيد.

وستكون قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام خارج التوقعات، نظرًا لتشابه انطلاقة الفريقين هذا الموسم إلى حد ما، وعدم توازنهما حتى الآن.

وبدأ الشياطين الحُمر مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.

وتلقت انطلاقة مانشستر يونايتد انتقادات حادة من جانب الجماهير، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1، قبل أن يحقق فوز صعب على برايتون بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية.

نفس الحال ينطلق على توتنهام الذي خسر أمام إيفرتون 1-0 في الجولة الافتتاحية، قبل أن ثم فاز على ساوثهامبتون 5-2، قبل أن يفقد توازنه مجددًا ويتعادل مع نيوكاسل يونايتد 1-1 الجولة الماضية.